Sevilla e Real Sociedad vencem e avançam às quartas de final da Copa do Rei

Sevilla e Real Sociedad se classificaram nesta terça-feira para as quartas de final da Copa do Rei, ao vencerem Alavés e Mallorca por 1 a 0, respectivamente.

Com uma cabeçada, o croata Iván Rakitic salvou o Sevilla (47), que sofreu no primeiro tempo no estádio Mendizorroza, antes de acordar na segunda etapa apenas o suficiente para marcar seu gol.

O Alavés, da segunda divisão, chegou mais nos primeiros 45 minutos, mas faltou o último passe para finalizar e levantar sua torcida.

Do lado oposto, o Sevilla teve a posse de bola, mas quase não gerou perigo no primeiro tempo, a ponto do atacante marroquino Youssef En-Nesyri aparecer mais nas jogadas defensivas do que no ataque.

O mais perigoso para os visitantes foi um chute alto de Erik Lamela (40).

O gol veio logo no início do segundo tempo quando Jesús Navas colocou a bola na área, onde Rakitic apareceu para cabecear (47).

O Sevilla marcou e voltou a recuar sofrendo a pressão do Alavés, que foi com tudo em busca do empate.

Jason poderia ter empatado em uma cobrança de falta mas Dmitrovic defendeu (55).

O Alavés acabou atacando com mais coração do que cabeça nos últimos minutos sem conseguir marcar um gol no Sevilla, que já está nas quartas de final.

Mais cedo a Real Sociedad se classificou para as quartas de final da Copa do Rei após vencer o Mallorca por 1 a 0 em casa.

Um gol de Robert Navarro logo aos 5 minutos deu à Real a vaga na próxima fase do torneio de mata-mata em uma partida em que os bascos dominaram.

A Real assumiu a posse de bola ao movimentar o jogo de um lado para o outro diante do Mallorca, que buscou o gol nas bolas paradas, mas sem colocar o goleiro Álex Remiro em perigo real no primeiro tempo.

Os donos da casa encaminharam a vitória logo cedo quando Navarro aproveitou uma bola que sobrou na área maiorquina para marcar com um chute cruzado (5).

A Real poderia ter aumentado com um gol do capitão Mikel Oyarzabal, anulado por impedimento (31).

Oyarzabal recomeçou nesta terça-feira, dez meses após a grave lesão no joelho que sofreu em março passado.

O Mallorca avançou na segunda etapa, onde acelerou nos últimos minutos em que os insulares conseguiram igualar num remate de voleio de Clément Grenier que foi defendido por Remiro (77).

Os nervos pareciam pesar sobre a Real no final da partida, quando o Mallorca conseguiu empurrá-la para o seu campo, mas sem conseguir igualar o jogo.

--- Programação e resultados das oitavas de final da Copa do Rei:

- Terça-feira:

(+) Real Sociedad - Mallorca 1 - 0

Alavés (2ªD) - (+) Sevilla 0 - 1

- Quarta-feira:

(15h00) Sporting de Gijón (2ªD) - Valencia

(16h00) Athletic de Bilbao - Espanyol

(17h00) Levante (2ªD) - Atlético de Madrid

Betis - Osasuna

- Quinta-feira

(16h00) AD Ceuta (1ªRFEF) - Barcelona

(17h00) Villarreal - Real Madrid

(+) equipes classificadas para as oitavas de final.

gr/mcd/aam

