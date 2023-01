Secretária do Tesouro dos EUA visitará a África em meio a avanço da China

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, empreende uma viagem de 11 dias à África para estreitar laços econômicos com o continente, onde a China se tornou um ator-chave.

A viagem de Yellen a Senegal, Zâmbia e África do Sul a partir de quarta-feira (18) chega após uma passagem pela Suíça, onde se reunirá com o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, para tratar de temas macroeconômicos.

A visita à África é uma continuação da cúpula do mês passado em Washington entre os Estados Unidos e o continente-mãe. Washington dispôs bilhões de dólares em projetos para os próximos anos junto com investimentos do setor privado.

Yellen começará sua visita no Senegal, onde se reunirá na sexta-feira com o presidente Macky Sall, que, além disso, é o presidente da União Africana. Espera-se que ela ressalte os esforços dos Estados Unidos para impulsionar laços econômicos na região mediante "fluxos de intercâmbio e investimento", segundo o Tesouro.

A secretária depois viajará à Zâmbia para se reunir com o presidente Hakainde Hichilema e com funcionários financeiros.

Na África do Sul, que recentemente assumiu a presidência do grupo econômico BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Yellen conversará com o ministro das Finanças, Enoch Godongwana, e com o titular do banco central sul-africano, Lesetja Kganyago.

Segundo o Tesouro, espera-se que a visita de Yellen também aborde a importância de acelerar o acesso a energias limpas e "enfatize os efeitos secundários da guerra na Ucrânia".

