Petróleo sobe por expectativa de reativação na China

Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira por expectativa de uma reativação econômica na China, que poderia impulsionar a demanda do produto.

Após o feriado de ontem nos Estados Unidos, o barril do Brent para entrega em março subiu 1,72%, para US$ 85,92, e o do WTI para fevereiro, 0,40%, para US$ 80,18.

"Cada vez mais investidores se dão conta de que a reativação na China se concretiza", o que poderia levar a um novo aumento da demanda de petróleo bruto, observou o analista Phil Flyunn, do Price Futures Group.

