Nottingham Forest contrata Danilo, volante do Palmeiras

O Nottingham Forest anunciou nesta terça-feira a contratação do volante brasileiro do Palmeiras Danilo, por 19,5 milhões de dólares (18 milhões de euros), segundo a imprensa britânica.

Danilo, de 21 anos, vai assinar um contrato por seis temporadas e meia. É a segunda ontratação do Nottingham Forest na atual janela de transferências, depois de seu ex-companheiro de Palmeiras, Gustavo Scarpa.

"Estou muito feliz por realizar meu sonho de jogar na Premier League e no Nottingham Forest", disse Danilo.

"Conheci um pouco da história do clube e vi que eles ganharam duas Copas da Europa. Também conversei com Gustavo Scarpa e ele me disse que Nottingham é uma grande cidade e que o time tem um elenco de qualidade e uma comissão técnica muito boa", acrescentou.

O diretor esportivo do Forest, Filippo Giraldi, se mostrou satisfeito com a operação. "Estamos muito felizes por receber Danilo em nosso clube e em nossa cidade", afirmou.

"Ele é um talento fantástico com um grande presente e futuro no Nottingham Forest", acrescentou.

O Forest, comandado por Steve Cooper, está há três jogos sem perder na Premier League, o que o ajudou a sair da zona de rebaixamento e a alcançar a 13ª posição na tabela.

