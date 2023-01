Madonna anuncia turnê mundial para celebrar sua carreira

Madonna anunciou nesta terça-feira (17) uma grande turnê mundial para celebrar seus mais de quarenta anos de música.

A agenda de shows em 35 cidades começará em 15 de julho em Vancouver, com paradas em cidades americanas como Detroit, Chicago, Miami e Nova York, onde sua ascensão ao estrelato começou.

"The Celebration Tour" continuará na Europa até o outono, com apresentações em Londres, Barcelona, Paris e um show final em Amsterdã dia 1º de dezembro.

"Estou animada para explorar o máximo de canções possíveis na esperança de dar aos meus fãs o espetáculo que estão esperando", disse Madonna em comunicado.

Aos 64 anos, a rainha do pop anunciou a turnê em um vídeo que remete ao seu documentário "Na Cama com Madonna", de 1991. Participam do vídeo celebridades como Diplo, Jack Black, Lil Wayne e Bob the Drag Queen, que irão acompanhá-la na turnê.

Vencedora de sete prêmios Grammy e com 14 álbuns de estúdio, Madonna exerceu uma influência incalculável ao longo de seus 40 anos como uma das maiores estrelas da música.

