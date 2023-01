Cremonese surpreende e elimina Napoli nos pênaltis na Copa da Itália

O Napoli, líder da Serie A, foi eliminado nas oitavas de final da Copa da Itália ao perder nesta terça-feira nos pênaltis para o Cremonese, lanterna do campeonato italiano.

Nem o fato de jogar no Estádio Diego Maradona, nem de atuar os últimos 20 minutos em superioridade numérica devido à expulsão de Leonardo Sernicola, nem os 40 pontos que separam as duas equipes no campeonato... a Cremonese foi a grande surpresa nesta rodada.

A equipe lombarda abriu o placar antes dos 20 minutos com um gol do suíço Charles Pickel (18), mas os napolitanos pareciam ter tudo sob controle quando conseguiram virar com gols do brasileiro Juan Jesus (33) e do argentino Gio Simeone (36).

Mas tudo se complicou para os donos da casa quando o senegalês Feliz Afena-Gyan forçou a prorrogação aos 87 minutos, com os cremoneses resistindo até os pênaltis, apesar de terem terminado o jogo com dez.

Na disputa de pênaltis, os lombardos não erraram nenhuma de suas cinco cobranças, até que a falha do eslovaco Stanislas Lobotka acabou sendo fatal para o líder da Serie A.

A Cremonese jogará nas quartas de final contra a Roma, classificada na semana passada, além de Inter de Milão, Torino e Fiorentina.

As oitavas de final terminam nesta quinta-feira com três duelos entre as equipes da primeira divisão: Atalanta-Spezia, Lazio-Bologna e Juventus-Monza.

--- Resultados e programação das oitavas de final da Copa da Itália (horário de Brasília):

- Terça-feira, 10 de janeiro

(+) Inter de Milão - Parma (2ª) 2 - 1 (na prorrogação)

- Quarta-feira, 11 de janeiro

AC Milan - (+) Torino 0 - 1 (na prorrogação)

- Quinta-feira, 12 de janeiro

(+) Fiorentina - Sampdoria 1 - 0

(+) Roma - Genoa (2ª) 1 - 0

- Terça-feira, 17 de janeiro

Napoli - (+) Cremonese 2 - 2 (4-5 nos pênaltis)

- Quinta-feira, 19 de janeiro

(11h00) Atalanta - La Spezia

(12h00) Lazio - Bologna

(17h00) Juventus - Monza

(+) classificados para as quartas de final

