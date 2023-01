Salernitana demite técnico após goleada por 8 a 2 sofrida para a Atalanta

A Salernitana, 16ª colocada do Campeonato Italiano, anunciou a demissão do técnico Davide Nicola nesta segunda-feira, um dia depois da goleada sofrida para a Atalanta por 8 a 2, que aumentou para seis a sequência de jogos sem vitória da equipe.

Cair por uma diferença tão ampla em Bérgamo foi a gota d'água para o treinador, que chegou ao clube em fevereiro do ano passado, quando a Salernitana era lanterna, salvando o time do rebaixamento na última temporada, o que lhe rendeu a renovação de seu contrato.

"O clube agradece ao treinador por sua paixão e dedicação para alcançar o objetivo histórico de conseguir a permanência na Serie A e deseja o melhor para o futuro de sua carreira", escreveu a Salernitana em um comunicado.

A equipe de Salerno é a 16ª colocada a uma rodada do final do primeiro turno do Campeonato Italiano.

A demissão de Nicola é a sexta troca de treinador entre os times da primeira divisão da Itália na atual temporada, depois de Bologna, Monza, Sampdoria, Hellas Verona e Cremonese fazerem o mesmo.

