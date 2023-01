Retorno de Djokovic é a principal atração do 2º dia do Aberto da Austrália

O sérvio Novak Djokovic protagoniza nesta terça-feira seu grande retorno ao Aberto da Austrália, um ano depois de ter sido deportado do país por não estar vacinado contra a covid-19.

Djokovic enfrentará o espanhol Roberto Carballés na sessão noturna da quadra central, pela qual também passarão a número dois do tênis feminino, a tunisiana Ons Jabeur, e a francesa Caroline Garcia, campeã do WTA Finals em novembro.

A Rod Laver Arena também receberá um dos jogos mais atrativos da rodada, entre o italiano Matteo Berrettini e o escocês Andy Murray, ex-número 1 do mundo.

Outro grande duelo será entre o russo Andrey Rublev e o austríaco Dominic Thiem, que chegou a ser número 3 no ranking da ATP antes de sofrer com as lesões.

Já a Margaret Court Arena verá o retorno a uma grande competição do alemão Alexander Zverev, que sofreu uma lesão grave no tornozelo na semifinal de Roland Garros contra Rafael Nadal no ano passado.

Na mesma quadra, o norueguês Casper Ruud iniciará a busca por seu primeiro Grand Slam na carreira após as derrotas nas finais de Roland Garros e do US Open em 2022.

-- Programação dos principais jogos do segundo dia do Aberto da Austrália (horário de Brasília):

Aryna Sabalenka (BLR) - Tereza Martinkova (CZE)

Katherine Sebov (CAN) - Caroline Garcia (FRA)

Matteo Berrettini (ITA) - Andy Murray (GBR)

(não antes das 5h de terça-feira) Tamara Zidansek (SLO) - Ons Jabeur (TUN)

Roberto Carballés (ESP) - Novak Djokovic (SRV)

Garbiñe Muguruza (ESP) - Elise Mertens (BEL)

Xiyu Wang (CHN) - Karolina Pliskova (CZE)

Juan Pablo Varillas (PER) - Alexander Zverev (ALE)

(não antes das 5h de terça-feira) Viktoriya Tomova (BUL) - Belinda Bencic (SUI)

Tomas Machac (CZE) - Casper Ruud (NOR)

Andrey Rublev (RUS) - Dominic Thiem (AUT)

Taylor Fritz (EUA) - Nikoloz Basilashvili (GEO)

Maryna Zanevska (BEL) - Veronika Kudermetova (RUS)

(não antes das 5h de terça-feira) Yu Hsiou Hsu (TPE) - Alex De Minaur (AUS)

Kaia Kanepi (EST) - Kimberly Birrel (AUS)

Filip Krajinovic (SRV) - Holger Rune (DIN)

Thanasi Kokkinakis (AUS) - Fabio Fognini (ITA)

Daria Kasatkina (RUS) - Varvara Gracheva (RUS)

Grigor Dimitrov (BUL) - Aslan Karatsev (RUS)

Anett Kontaveit (EST) - Julia Grabher (ALE)

Jasmine Paolini (ITA) - Liudmila Samsonova (RUS)

(4º jogo) Beatriz Haddad (BRA) - Nuria Parrizas (ESP)

(2º jogo) Nicolas Jarry (CHI) - Miomir Kecmanovic (SRV)

Facundo Bagnis (ARG) - Daniel Evans (GBR)

Martina Trevisan (ITA) - Anna Karolina Schmiedlova (SVK)

Pablo Carreño (ESP) - Pedro Cachín (ARG)

Ysaline Bonaventure (BEL) - Ekaterina Alexandrova (RUS)

(4º jogo) João Sousa (POR) - Roberto Bautista (ESP)

(3º jogo) Shuai Zhang (CHN) - Patricia Tig (ROM)

Irina-Camelia Begu (ROM) - Elizabeth Mandlik (EUA)

(2º jogo) Alejandro Davidovich (ESP) - Alexander Bublik (CAZ)

Diego Schwartzman (ARG) - Oleksii Krutykh (UCR)

