Outros dois suspeitos do assassinato de promotor paraguaio são presos na Colômbia

Dois supostos autores do assassinato do promotor paraguaio antimáfia Marcelo Pecci foram presos na Colômbia, elevando para oito o número de prisões por esse crime, informou a Promotoria colombiana no domingo.

"Essas duas pessoas aparentemente foram as encarregadas da logística" do assassinato, perpetrado em 10 de maio de 2022, disse à imprensa o promotor Francisco Barbosa.

Os elementos apurados durante a investigação permitem concluir que "os acusados coordenaram a execução do crime e reuniram-se com pessoas que estiveram diretamente envolvidas neste evento", acrescentou Barbosa.

Enquanto desfrutava de sua lua de mel, Pecci foi morto a tiros na frente de sua esposa grávida na ilha de Barú, perto de Cartagena (norte).

Autoridades colombianas, paraguaias e americanas procuram os assassinos, que segundo as investigações estão relacionados com redes do tráfico de drogas. Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de cinco milhões de dólares para quem fornecer informações sobre os responsáveis.

