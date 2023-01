Jovem tira uma selfie por dia durante 15 anos; veja mudança estética

Jordan Wilson ficou conhecido na internet por fazer registros seus todos os dias durante os últimos 15 anos. No fim do ano passado, ele publicou em sua conta no YouTube um vídeo onde faz apanhado das selfies tiradas de 2007 a 2022, sendo que a mais recente fotografia foi feita no último Natal.

A expressão facial é praticamente a mesma e as imagens foram editadas em formato de time-lapse, fato que deu ainda mais ênfase à mudança estética pela qual Jordan passou durante o período.

O vídeo da atualização diária foi publicado em 26 de dezembro, com 4min28s e possui mais de 272 mil visualizações. Na plataforma, ele angaria mais de 42 mil inscritos.

Entretanto, esta não foi a publicação mais popular sobre a linha temporal em registros que Jordan fez. Há cinco anos, o jovem publicou vídeo com recorte dos 13 a 23 anos. As imagens impressionaram o público e, por conta disso, teve mais de 21 milhões de visualizações e 447 mil curtidas.

"Você pode ver o sorriso dele começar a desaparecer na adolescência e, gradualmente, começar a crescer novamente à medida que envelhece. Eu amo isso", escreveu um usuário no comentário do vídeo. O primeiro post foi feito sobre o tema ocorreu em fevereiro de 2013, com 155 mil visualizações e 1,7 mil curtidas.

Na rede social, Jordan só não é a pessoa que mais publica selfies diárias retratando o tempo decorrido porque Noah Kalina começou antes, em 2006 - conforme informação do G1 -, seguindo o mesmo formato. O post mais recente mostra o período de 21 anos e foi postado em julho de 2021.





