Comunicado do Business Wire :Juvenescence

A Juvenescence nomeou o Dr. Richard Marshall CBE como seu novo CEO, a partir desta segunda-feira (16 de janeiro de 2023). Marshall sucede o cofundador Gregory Bailey, que permanecerá no conselho da empresa como presidente executivo.

Marshall traz mais de 20 anos de liderança empresarial para a empresa, com 15 anos na GSK culminando em sua posição como vice-presidente, diretor da Unidade de Desempenho de Descoberta (DPU) de Fibrose e Lesão Pulmonar. Mais recentemente, ele foi vice-presidente sênior e diretor internacional de Desenvolvimento, Respiratório e Imunologia da AstraZeneca. Marshall foi premiado com um CBE [Comandante da Ordem do Império Britânico] na Lista de Honras da Rainha de 2021 por sua contribuição à ciência do Reino Unido e à COVID-19.

"Estou muito feliz que o Dr. Richard Marshall CBE, antigo vice-presidente sênior e diretor internacional de Desenvolvimento, Respiratório e Imunologia da AstraZeneca, tenha concordado em liderar a Juvenescence como CEO. Ao longo de sua carreira, Richard foi o arquiteto de inúmeras estratégias transformadoras de P&D para impulsionar a inovação e proporcionar crescimento rápido, com um histórico de sucesso colegial, construindo equipes de alto desempenho e desenvolvendo novas terapias", afirmou Gregory Bailey. "Richard é um líder orientado a resultados que acredita que, em um mundo pós-COVID-19 enfrentando a crise iminente de uma pirâmide demográfica invertida, juntamente com fundos de pensão subcapitalizados e custos de saúde cada vez maiores, as soluções proativas e descentralizadas são desesperadamente necessárias. A Juvenescence é uma agente crucial nas megatendências que agora direcionam para estilos de vida mais saudáveis e estratégias de saúde digital necessárias para enfrentar esses problemas. Tenho certeza de que, com esta nomeação, temos uma equipe de classe mundial com experiência e habilidades para posicionar a Juvenescence como uma das principais empresas biotecnológicas e farmacêuticas focadas na modificação do envelhecimento por meio da prevenção."

Richard Marshall CBEcomentou: "É um prazer chegar à Juvenescence em um ponto tão importante da história da empresa. Eles estão em um ponto de inflexão real, com uma oportunidade incrível de alavancar sua marca de confiança e seus 30 anos de história no desenvolvimento de medicamentos para fornecer abordagens inovadoras capazes de modificar e prevenir o impacto do envelhecimento no mercado. Com seu amplo portfólio e profunda experiência, a Juvenescence está criando um ecossistema único de parcerias importantes e adquirindo os recursos fundamentais necessários para o sucesso neste campo em rápida evolução. Mal posso esperar para trabalhar com a equipe, nossos parceiros e acionistas a fim de capitalizar esta incrível oportunidade".

Sobre a Juvenescence

A Juvenescence é uma empresa de ciências da vida que desenvolve terapias para modificar o envelhecimento e aumentar a expectativa de vida humana saudável. Ela foi fundada por Jim Mellon, pelo Dr. Greg Bailey e pelo Dr. Declan Doogan. A equipe da Juvenescence é formada por desenvolvedores de medicamentos, empreendedores, profissionais de marketing e investidores altamente experientes, com uma história significativa de sucesso no desenvolvimento de medicamentos farmacêuticos, biologia sintética e engenharia celular e de tecidos.

A Juvenescence conta com um amplo portfólio de produtos em desenvolvimento e está impulsionando a inovação, com foco na descoberta e desenvolvimento dessas terapias para modificar o processo de envelhecimento, por meio da prevenção e regeneração de danos, para apoiar o envelhecimento saudável e aumentar a longevidade. A empresa está empenhada em inspirar e equipar o mundo não apenas para reimaginar o que significa envelhecer, mas para ajudar as pessoas a reimaginar uma vida inteira. Para mais informações, acesse: www.JuvLabs.com

