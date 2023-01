Casamentos forçados aumentam no Paquistão, dizem especialistas

Sequestros, casamentos e conversões forçadas de meninas de minorias religiosas no Paquistão estão aumentando - disseram especialistas em direitos humanos da ONU nesta segunda-feira (16), pedindo ao governo que faça mais para reprimir essas práticas.

"Ficamos profundamente chocados ao saber que meninas de 13 anos são sequestradas de suas famílias, traficadas e levadas para lugares longe de suas casas, forçadas a se casar com homens às vezes com o dobro de sua idade e forçadas a se converter ao Islã", denunciou o grupo, formado por uma dezena de especialistas independentes contratados pela ONU.

"Estamos muito preocupados com o fato de que esses tipos de casamentos e conversões são realizados sob ameaça de violência, contra meninas e mulheres, ou suas famílias", acrescentaram, em um comunicado publicado nesta segunda-feira.

Os especialistas instaram o governo paquistanês a "tomar medidas imediatas para prevenir e investigar minuciosamente esses atos".

As investigações - declararam - devem ser realizadas "objetivamente e de acordo com a legislação nacional e com os compromissos internacionais sobre direitos humanos".

Os especialistas são nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas não falam em nome dessa organização.

