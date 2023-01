ATP divulga ranking da semana sem mudanças no Top 20

A ATP não registrou nenhuma mudança nas 20 primeiras posições de seu ranking nesta semana, publicado nesta segunda-feira, primeiro dia do Aberto da Austrália, que em 2023 não terá o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

Alcaraz, de 19 anos, pode sair do topo da classificação caso o norueguês Casper Ruud (3º) chegue às semifinais em Melbourne ou se o grego Stefanos Tsitsipas (4º) ou o sérvio Novak Djokovic (5º) forem campeões.

O espanhol é o número 1 do mundo desde setembro do ano passado, quando conquistou o US Open.

Com sua ausência no Aberto da Austrália, o primeiro cabeça de chave do torneio é seu compatriota Rafael Nadal, número 2 do ranking e defensor do título.

O brasileiro mais bem colocado do ranking é Thiago Monteiro (número 77), derrotado em Melbourne nesta segunda-feira pelo francês Constant Lestienne.

- Ranking da ATP de 16 de janeiro:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 6820 pts

2. Rafael Nadal (ESP) 5770

3. Casper Ruud (NOR) 5720

4. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5715

5. Novak Djokovic (SRV) 5070

6. Andrey Rublev (RUS) 3930

7. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3895

8. Daniil Medvedev (RUS) 3860

9. Taylor Fritz (EUA) 3545

10. Holger Rune (DIN) 2876

11. Hubert Hurkacz (POL) 2860

12. Cameron Norrie (GBR) 2680

13. Alexander Zverev (ALE) 2560

14. Matteo Berrettini (ITA) 2490

15. Pablo Carreño (ESP) 2420

16. Jannik Sinner (ITA) 2375

17. Frances Tiafoe (EUA) 2260

18. Marin Cilic (CRO) 1970

19. Lorenzo Musetti (ITA) 1925

20. Karen Khachanov (RUS) 1885

....

77. Thiago Monteiro (BRA) 690 (-8)

