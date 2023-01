Atividade sísmica intensa alarma a fronteira de El Salvador e Guatemala

Mais de 80 tremores de diferentes magnitudes que não causaram vítimas, mas deixaram danos materiais, mantêm a população na fronteira de El Salvador e Guatemala alarmada, informaram fontes oficiais salvadorenhas na noite de domingo.

A sismicidade, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente e Recursos Naturais (MARN), começou às 17h07, hora local (20h07 em Brasília), com um tremor de magnitude 5,1 e durou cinco horas.

O epicentro foi localizado no município de San Lorenzo, departamento de Ahuachapán, cerca de 100 km ao oeste de San Salvador.

Com profundidade focal de 9 km, o tremor foi sentido até na capital salvadorenha e em uma grande área do departamento fronteiriço de Jutiapa, no leste da Guatemala.

