PSG perde para o Rennes e sofre sua 2ª derrota no Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain perdeu neste domingo para o Rennes fora de casa por 1 a 0, sofrendo sua segunda derrota da temporada no Campeonato Francês, ambas em um período de 15 dias, o que deixa a equipe com apenas três pontos de vantagem na liderança.

O duelo entre o PSG e o quinto colocado na tabela foi decidido com um gol no segundo tempo de Hamine Traoré (65).

Com Messi e Neymar titulares e Mbappé no banco depois de alguns dias de descanso, o time parisiense não conseguiu ser superior ao Rennes e só reagiu depois de sofrer o gol, mas sem conseguir chegar ao empate.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com os resultados da 19ª rodada, o PSG se mantém com 47 pontos, seguido de perto pelo Lens (2º) com 44 e pelo Olympique de Marselha (3º) com 42.

Depois do Top 3, que dá vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, aparecem Monaco (4º) e Rennes (5º), ambos com 37 pontos.

O time do Principado goleou mais cedo o Ajaccio (18º) por 7 a 1 e se recuperou do empate da última quarta-feira com o Lorient (2 a 2) e da eliminação da Copa da França para Rodez, da segunda divisão.

Os monegascos encaminharam a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Axel Disasi (2), Krepin Diatta (6) e o hat-trick Ben Yedder (21, 28 e 35), apesar de o Ajaccio ter descontado com Belaili (11).

Depois do intervalo, Breel Embolo fechou a goleada balançando as redes mais duas vezes (63 e 89).

Também neste domingo, o Lille foi outra equipe que se reencontrou com a vitória em grande estilo, com uma goleada por 5 a 1 sobre o Troyes, após uma sequência de dois empates na Ligue 1.

Em seu primeiro jogo como titular desde agosto, o atacante Mohamed Bayo marcou duas vezes (16 e 47), assim como Jonathan David (45+2, 88). Além deles, Alan Virginius (75) fez mais um para o Lille, enquanto Mama Baldé descontou para o Troyes (65).

Com sua décima vitória na temporada, o Lille chega aos 43 pontos na sexta posição, bem colocado para lutar pelas competições europeias.

Por sua vez, o Troyes fica em 14º, apenas três pontos acima do Brest (17º), que abre a zona de rebaixamento.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília):

- Sábado:

Lens - Auxerre 1 - 0

Olympique de Marselha - Lorient 3 - 1

Lyon - Strasbourg 1 - 2

- Domingo:

Lille - Troyes 5 - 1

Reims - Nice 0 - 0

Montpellier - Nantes 0 - 3

Angers - Clermont-Ferrand 1 - 2

Toulouse - Brest 1 - 1

Monaco - Ajaccio 7 - 1

Rennes - PSG 1 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 47 19 15 2 2 48 14 34

2. Lens 44 19 13 5 1 32 13 19

3. Olympique de Marselha 42 19 13 3 3 39 16 23

4. Monaco 37 19 11 4 4 42 26 16

5. Rennes 37 19 11 4 4 36 20 16

6. Lille 34 19 10 4 5 35 25 10

7. Lorient 32 19 9 5 5 31 29 2

8. Clermont-Ferrand 28 19 8 4 7 24 27 -3

9. Lyon 25 19 7 4 8 28 23 5

10. Nice 25 19 6 7 6 22 20 2

11. Reims 25 19 5 10 4 21 23 -2

12. Toulouse 23 19 6 5 8 29 34 -5

13. Nantes 21 19 4 9 6 21 24 -3

14. Troyes 18 19 4 6 9 30 40 -10

15. Montpellier 17 19 5 2 12 28 40 -12

16. Strasbourg 15 19 2 9 8 24 34 -10

17. Brest 15 19 3 6 10 19 34 -15

18. Ajaccio 15 19 4 3 12 16 34 -18

19. Auxerre 13 19 3 4 12 16 41 -25

20. Angers 8 19 2 2 15 17 41 -24

bds/pm/dam/mcd/cb

Tags