UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Bombardeio russo em Dnipro, leste da Ucrânia, deixa mais de 20 mortos

NEPAL AVIÃO ACIDENTE: Pelo menos 67 mortos em queda de avião no Nepal

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Bombardeio russo em Dnipro, leste da Ucrânia, deixa mais de 20 mortos

Pelo menos 21 pessoas morreram em Dnipro, segundo um novo balanço divulgado neste domingo (15) pelas autoridades ucranianas, um dia depois de um míssil russo ter caído sobre um prédio desta cidade do leste da Ucrânia.

=== NEPAL AVIÃO ACIDENTE ===

POKHARA, Nepal:

Pelo menos 67 mortos em queda de avião no Nepal

Pelo menos 67 pessoas morreram neste domingo (15) no Nepal quando um avião caiu, disse a polícia, na pior catástrofe aérea do país em três décadas.

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

SALINAS, Califórnia:

Biden declara estado de catástrofe na Califórnia, atingida por fortes chuvas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de grave catástrofe na Califórnia, onde são esperadas novas tempestades neste domingo (15), após três semanas de chuvas recordes que mataram pelo menos 19 pessoas.

LIMA:

Peru decreta estado de emergência em Lima e conta com militares para mitigar protestos

O Peru decretou no sábado (15) estado de emergência por 30 dias nas regiões de Lima, Cusco, Callao e Puno, autorizando os militares a intervir junto à Polícia para proteger a ordem pública em meio aos protestos que pedem a renúncia da presidente e que deixam 42 mortos em cinco semanas.

RIO DE JANEIRO:

Após ataque a Brasília, Lula sai fortalecido, dizem analistas

Bolsonaristas radicais vandalizaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília, em seus esforços para obstruir a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, para analistas, o tiro pode ter saído pela culatra.

NOVA YORK:

Ex-secretário de segurança do México é julgado nos EUA por tráfico de drogas

O ex-secretário de Segurança do México, Genaro García Luna, que liderou a guerra que o Estado mantém até hoje contra o tráfico de drogas, será julgado na terça-feira (17) em Nova York, acusado de ter ajudado o cartel de Joaquín "Chapo" Guzmán a introduzir 53 toneladas de cocaína nos Estados Unidos.

NOVA YORK:

Réus do 'FIFAgate' enfrentam novo julgamento em Nova York

Dois ex-funcionários da Fox e a da empresa argentina Full Play serão julgados em Nova York a partir desta terça-feira (17) por corrupção, fraude bancária e lavagem de dinheiro, no megaesquema de corrupção que ficou conhecido em 2015 como "FIFAgate".

-- EUROPA

BRUXELAS:

Dois eurodeputados admitem viagem não declarada ao Catar

O eurodeputado belga Marc Tarabella não declarou uma viagem paga pelo Catar, admitiu neste domingo (15) o seu advogado, poucos dias depois de a sua colega Marie Arena ter relatado um "descuido" semelhante relativo a uma estadia no emirado, em meio ao escândalo de suposta corrupção na Eurocâmara.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Crescimento econômico da China em 2022 deve ser o menor em quarenta anos

A China deve ter o menor crescimento econômico em quarenta anos em 2022, após a crise da pandemia de covid-19 e do setor imobiliário, disseram analistas às vésperas do anúncio do Produto Interno Bruto (PIB) do país, na próxima terça-feira (17).

=== ESPORTE ===

