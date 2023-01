Turquia pede cessar-fogo 'localizado' na Ucrânia

A Turquia quer promover um cessar-fogo "localizado" na Ucrânia porque, no momento, não espera um acordo de paz mais amplo, disse neste sábado (14) Ibrahim Kalin, assessor próximo do presidente Recep Tayyip Erdogan.

Nem a Rússia nem a Ucrânia "estão em posição de vencer militarmente", disse ele, confiante de que "no final terão que negociar para chegar a um resultado aceitável" para ambas as partes.

"No momento, ninguém quer parar de lutar, mas devemos continuar pedindo que o façam", afirmou. "Se não conseguirmos chegar a um acordo de paz global, buscaremos um cessar-fogo localizado e limitado, desescaladas locais", acrescentou.

Desde o início do conflito em 24 de fevereiro, a Turquia, que mantém boas relações com os dois países, se ofereceu para mediar para acabar com a guerra, "o pior desafio internacional desde a Segunda Guerra Mundial", disse Kalin a repórteres de vários meios de comunicação estrangeiros, incluindo a AFP.

"Já alcançamos algumas conquistas", disse ele, citando o acordo assinado em meados do ano passado sobre as exportações de grãos ucranianos pelo Mar Negro e Bósforo (quase 18 milhões de toneladas exportadas até o momento) e a facilitação das trocas de prisioneiros de guerra.

"Mas isso não é suficiente (...), é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeças muito maior", disse.

