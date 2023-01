PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia denuncia novos bombardeios russos contra infraestruturas importantes

BRASIL JUSTIÇA: Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, é preso em Brasília

KIEV:

Ucrânia denuncia novos bombardeios russos contra infraestruturas importantes

A Ucrânia acusou a Rússia de lançar ataques a infraestruturas importantes em Kiev e outras regiões do país neste sábado (14), um dia depois de Moscou assumir o controle da cidade de Soledar, no leste, após uma batalha feroz.

PARIS:

Ucrânia enfrenta desafio de administrar e manter o armamento pesado prometido pela Otan

A chegada de novas armas prometidas pelos ocidentais à Ucrânia coloca Kiev diante do desafio de treinar suas tropas para usar e manter esse equipamento diversificado, às vezes muito complexo.

SIVERSK, Ucrânia:

Ao norte de Soledar, moradores de Siversk anseiam por paz

Em Siversk, no leste da Ucrânia, Oleksandr Kuzenko e suas vizinhas tentam encontrar conforto na celebração do Ano Novo, com a esperança de que sua cidade não tenha o mesmo destino que a vizinha Soledar, reduzida a ruínas pelos intensos confrontos.

BRASÍLIA:

Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, é preso em Brasília

O ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso neste sábado (14) no aeroporto de Brasília, investigado por suposta "omissão e conivência" com o ataque à capital em 8 de janeiro, informou a mídia local.

BRASÍLIA:

O que se sabe do ataque a Brasília

Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram a sede oficial em Brasília no domingo, motivados por um profundo "anticomunismo" e desinformação sobre as eleições que levaram ao poder Luiz Inácio Lula da Silva.

LIMA:

'Não renunciarei', diz presidente do Peru enquanto a pressão política e os protestos aumentam

A presidente do Peru, Dina Boluarte, garantiu na sexta-feira (13) que não renunciará ao cargo, apesar da crescente pressão política que se estende à capital Lima e das manifestações que não param após cinco semanas e 42 mortes.

FRANKFURT:

Protesto com presença de Greta Thunberg termina em conflito na Alemanha

Policiais e manifestantes entraram em choque neste sábado (14), durante um protesto que contou com a presença da ativista ambiental Greta Thunberg, contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto em Lützerath, no oeste da Alemanha.

PEQUIM:

China anuncia quase 60.000 mortes relacionadas à covid-19 em um mês

A China, criticada por sua falta de transparência sobre a epidemia de covid-19, anunciou neste sábado (14) pelo menos 60.000 mortes relacionadas ao vírus desde o levantamento das restrições de saúde no país há um mês.

PARIS:

Irã executa britânico-iraniano acusado de espionagem

O Irã executou um britânico-iraniano condenado à morte por espionar para os serviços de inteligência britânicos por enforcamento neste sábado (14), um ato "implacável" que "não ficará sem resposta", segundo o Reino Unido.

