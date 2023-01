Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, é preso em Brasília investigado pelo ataque de 8 de janeiro (imprensa)

O ex-ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso neste sábado (14) no aeroporto de Brasília, investigado por suposta "omissão e conivência" com o ataque à capital em 8 de janeiro, informou a mídia local.

Torres, que atuava como secretário de Segurança da capital no dia em que milhares de apoiadores de Bolsonaro devastaram as sedes do poder público, desembarcou em Brasília vindo dos Estados Unidos na manhã deste sábado para comparecer à Justiça.

