Suécia inaugura base de lançamento de satélites

A Suécia inaugurou nesta sexta-feira (13) uma base espacial, de onde pretende lançar o primeiro satélite do continente europeu.

O rei Carl XVI Gustaf da Suécia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, cortaram a fita inaugural do porto espacial de Esrange, anunciado como "o primeiro complexo de lançamento de satélites da Europa continental".

"Há muitas boas razões para acelerar o programa espacial europeu", disse Von der Leyen nas instalações, onde a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) é muito ativa.

"A Europa tem um pé no espaço e vai mantê-lo", afirmou.

Resultado de um investimento de 15 milhões de euros (em torno de US$ 16,2 milhões), a base representa uma expansão do centro espacial de Esrange, no Ártico sueco, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Kiruna.

Planeja ser um complemento, mas com foguetes menores, da base de Kourou, na Guiana Francesa, local histórico dos lançamentos europeus.

Além disso, a guerra na Ucrânia complicou o futuro da cooperação espacial com a Rússia e a base de Baikonur no Cazaquistão.

A operadora estatal de Esrange, a Corporação Espacial Sueca (SSC), espera conseguir um primeiro lançamento de satélite "no primeiro trimestre de 2024", disse um porta-voz do grupo à AFP nesta sexta-feira.

A Suécia enfrenta a concorrência de outras bases espaciais em projeto, ou já aprovadas na Europa - das portuguesas Açores à ilha norueguesa de Andøya, no Ártico, passando pela Andaluzia, na Espanha, ou pelo Reino Unido.

