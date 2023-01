PIB do Reino Unido sobe ligeiramente em novembro

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido subiu 0,1% em novembro, após aumentar 0,5% no mês anterior, superando as expectativas dos economistas, embora não tenha acabado com os temores de recessão.

Nos três meses concluídos no final de novembro, a economia contraiu 0,3% em relação aos três meses anteriores, informou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (13).

A economia se beneficiou da boa saúde do setor de "telecomunicações e programação informática", assim como "dos pubs e bares que também se saíram bem, pois as pessoas saíram para assistir aos jogos da Copa do Mundo da Fifa", tuitou Darren Morgan, diretor de estatísticas econômicas da ONS.

"A economia aguentou melhor do que o esperado em novembro, mas os dados não podem esconder os problemas subjacentes", alertou a principal associação patronal britânica, a CBI, que aponta que a inflação elevada "afeta gravemente os orçamentos das famílias" e exerce "intensa pressão de custo" nas empresas.

