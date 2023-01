PRINCIPAL NOTÍCIA

BRASIL MANIFESTAÇÕES: Cumplicidade das forças de segurança permitiu ataque em Brasília, diz ministro da Justiça

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia reivindica conquista de Soledar, mas Ucrânia nega

EUA CALIFÓRNIA TEMPESTADE: Costa Oeste dos EUA se prepara para mais tempestades perigosas

=== BRASIL MANIFESTAÇÕES ===

BRASÍLIA:

Cumplicidade das forças de segurança permitiu ataque em Brasília, diz ministro da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que a cumplicidade de alguns membros das forças de segurança foi o que permitiu a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes em Brasília, no domingo (8), e não descarta que se trate de um evento planejado a partir da derrota eleitoral de Jair Bolsonaro.

(Brasil política violência manifestações, 400 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BRASÍLIA:

Minuta encontrada na casa de ex-ministro de Bolsonaro propunha 'correção' da eleição

Um rascunho de decreto encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro, sugeria medidas de emergência para garantir a "correção" das eleições de outubro, na qual o político de extrema direita foi derrotado.

(Brasil política violencia manifestaciones Justicia elecciones, Nota, 500 palabras, Ya transmitida)

FOTOS, VÍDEO

BRASÍLIA:

Depois da violência, qual futuro do bolsonarismo?

A democracia brasileira sofreu um duro ataque por apoiadores radicais do derrotado ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, que invadiram e saquearam as sedes dos Três Poderes a uma semana da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, para onde irá o bolsonarismo?

(Brasil política governo violência manifestações justiça, Análise, 500 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KRAMATORSK:

Rússia reivindica a conquista de Soledar, mas Ucrânia nega

A Rússia reivindicou nesta sexta-feira (13) a conquista da cidade ucraniana de Soledar depois de uma dura batalha, mas a Ucrânia negou de imediato e assegurou que os "intensos combates" pelo controle desta zona no leste do país continuam.

(Ucrânia conflito Rússia, Central, 690 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

PARIS:

Mudança do comando militar russo na Ucrânia, reflexo da impaciência de Putin?

Diante do fracasso militar, uma nova pessoa no comando. A Rússia escolheu na quarta-feira seu chefe do Estado-Maior para liderar as operações na Ucrânia, refletindo a impaciência e a perplexidade de Moscou em uma guerra que não conseguiu vencer, dizem especialistas.

(Ucrânia Rússia conflito forças-armadas, Análise, 400 palavras - a ser transmitida)

LOS ANGELES:

Costa Oeste dos EUA se prepara para mais tempestades perigosas

A Costa Oeste dos Estados Unidos se prepara para novas chuvas torrenciais, nesta sexta-feira (13) e no fim de semana, quando os chamados rios atmosféricos descarregarem grandes quantidades de água e de neve em uma região com solos já encharcados.

(EUA clima meteorologia tempestade, 400 palavras, já transmitida)

==== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ====

-- AMÉRICAS

LIMA:

Cresce pressão política no Peru com protestos estendidos a Lima

Os apelos pelo fechamento do Congresso e pela saída da presidente Dina Boluarte aumentam, nesta sexta-feira (13), no Peru, com os protestos se estendendo a Lima e a manutenção dos bloqueios no sul andino.

Por Carlos MANDUJANO e Luis Jaime CISNEROS

(Peru política manifestações Congresso polícia governo, 400 palavras, a ser transmitida)

FOTOS, VÍDEO, INFOGRAFIA

-- EUROPA

PRAGA:

Tchecos elegem presidente em eleição acirrada

Um bilionário, um general e uma economista são os favoritos no primeiro turno da eleição presidencial na República Tcheca que começou nesta sexta-feira (13) e se anuncia muito acirrada.

(RTcheca eleições política, Central, 570 palavras - já transmitida)

FOTOS

=== ECONOMIA ===

BERLIM:

Economia alemã resiste em 2022 apesar da guerra da Ucrânia

A economia alemã cresceu 1,9% em 2022, mais do que o esperado, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira (13), um alívio para o governo que tomou medidas para conter a crise energética desencadeada pela guerra na Ucrânia.

(Rússia conjuntura energia índices economia Alemanha Ucrânia, Central, 590 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Cantora Lisa Marie Presley, filha de Elvis, morre aos 54 anos

A cantora e compositora Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, morreu nesta quinta-feira (12), aos 54 anos, informou sua família em nota entregue à AFP.

(Presley EUA entretenimento gente, Central, 460 palavras - já transmitida)

MILÃO:

Semana de Moda Masculina de Milão começa cercada de otimismo

Um vento de otimismo percorre a Semana de Moda Masculina de Milão, que abre nesta sexta-feira (13) deixando para trás o formato virtual imposto pela covid-19 e com as vendas da moda italiana registrando seu crescimento mais importante em duas décadas.

(consumo luxo empresas Itália moda têxtil, 550 palavras, a ser transmitida)

PARIS:

Sarcófago de Ramsés II retorna para Paris

Quase meio século depois de ter sido exposto em Paris em 1976, o sarcófago de Ramsés II voltará à capital francesa como a principal atração de uma exposição que será inaugurada em abril.

(Egito exposição história arqueologia França, 410 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

LONDRES:

Inocentado de seis acusações de estupro, Mendy voltará a ser julgado em junho

Após cinco meses de julgamento, o jogador francês Benjamin Mendy foi inocentado de seis acusações de estupro e uma agressão sexual nesta sexta-feira (13) pela Justiça britânica, mas enfrentará o júri novamente pelos crimes de estupro e tentativa de estupro, para os quais não houve um veredito final no júri popular.

(justiça França assédio GB FRA fbl, 430 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags