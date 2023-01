Newcastle poderá deixar brasileiro Joelinton de fora do jogo com Fulham por dirigir alcoolizado

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, disse nesta sexta-feira que pode poupar o meio-campista brasileiro Joelinton para o jogo de domingo da Premier League contra o Fulham, depois que ele foi detido na quinta-feira por dirigir alcoolizado.

"Tenho que refletir e analisar a situação, então tomarei uma decisão conforme o jogo se aproxima, não tenho 100% de certeza", disse Howe em entrevista coletiva nesta sexta.

O jogador, que marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, na terça-feira, pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa, foi detido na quinta-feira às 01h20 (22h20 pelo horário de Brasília), informou a polícia, que efetuou à apreensão de seu veículo.

Joelinton, que mais tarde foi liberado, "deve comparecer ao tribunal em Newcastle no dia 26 de janeiro", acrescentou.

"A minha relação com o Joe é muito boa. Sentei com ele e vou repetir. No final tenho de escolher a melhor equipe para vencer o jogo, é o meu trabalho, mas tenho de levar em conta a situação que o rodeia", explicou o treinador.

"Foi um choque, uma situação difícil. Ele se arrepende muito e lamentou muito ontem. Acho que ele sabe a gravidade da situação", acrescentou.

"Evidentemente não posso entrar em muitos detalhes por respeito ao caso, mas acho que ele entende suas responsabilidades", disse Howe.

Joelinton, que se transferiu para o Newcastle em 2019 vindo do alemão Hoffenheim por 45 milhões de euros (US$ 48 milhões), é um jogador importante no atual terceiro colocado Premier League. Seu clube está nove pontos atrás do líder Arsenal, após dezenove rodadas.

