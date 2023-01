Holandês Weghorst é emprestado pelo Burnley ao Manchester United

O atacante holandês Wout Weghorst, emprestado pelo Burnley ao Besiktas, teve seu contrato com o clube turco rescindido e foi emprestado ao Manchester United até o final da temporada, anunciou nesta sexta-feira o seu novo clube.

"Me sinto privilegiado por me juntar ao Manchester United", disse o jogador de 30 anos no comunicado dos 'Red Devils'.

Em Old Trafford Weghorst vai reforçar a linha de ataque da equipe que é comandada por seu compatriota Erik ten Hag.

"Eu vi o progresso do United sob o comando de Erik ten Hag nesta temporada e mal posso esperar para começar a fazer minha parte para levar o time a alcançar seus objetivos".

Weghorst se transferiu para o Burnley vindo do alemão Wolfsburg em janeiro de 2022, mas não foi convincente e mais tarde foi emprestado ao Besiktas, onde marcou nove gols em dezoito jogos.

No Mundial do Catar, Weghorst se destacou sobretudo ao fazer uma dobradinha nas quartas de final contra a Argentina, que acabou vencendo a Holanda nesse duelo na disputa de pênaltis.

