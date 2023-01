Deslizamento de terra destrói principal rodovia entre Colômbia e Equador

Um grande deslizamento de terra no sul da Colômbia destruiu a rodovia que liga as principais cidades do país ao Equador, informou o presidente Gustavo Petro na quinta-feira (12).

"A única estrada asfaltada que existia" entre o sul e o centro da Colômbia foi destruída, lamentou o presidente durante um discurso público no município de Rosas (sudoeste), onde um grande deslizamento de terra devastou a rodovia Pan-Americana e várias casas, sem causar mortes.

Cerca de 700 pessoas foram retiradas pelas autoridades locais antes do deslizamento de terra, o que evitou mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas quase um milhão de pessoas que vivem no sul, nas cidades de Pasto, Tumaco e Ipiales - onde fica a principal fronteira com o Equador - ficaram praticamente isoladas do resto do país.

A rodovia Pan-Americana "é a mais importante" da Colômbia. "Ela nos articula com a América do Sul", lembrou o presidente.

O trânsito de veículos pesados para o extremo sudoeste do país não poderá ser retomado "por mais um mês", antecipou Petro.

Enquanto isso, ordenou "medidas urgentes" como uma ponte aérea para evitar desabastecimento na região.

"Sobre as causas (do deslizamento) há uma dúvida: se é devido exclusivamente ao volume de chuvas ou se houve também algum tipo de movimento da placa tectônica", explicou.

jss/dl/aa

Tags