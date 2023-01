Atentado em frente à Chancelaria afegã deixou 10 mortos, diz ONU

Chega a dez o número de mortos no atentado cometido na última quarta-feira (11) em frente ao Ministério afegão das Relações Exteriores em Cabul - informou a ONU em novo balanço divulgado nesta sexta (13).

O ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) também deixou 53 feridos, conforme comunicado da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão enviado à AFP.

Na quarta-feira, os talibãs, que costumam subestimar o número de vítimas dos atentados, relataram a ocorrência de cinco mortes.

"Continuamos investigando o que aconteceu", acrescentou a missão da ONU.

Na quarta-feira, um homem-bomba do EI-K, braço local do grupo "jihadista", detonou seu cinturão explosivo entre funcionários e guardas que saíam do Ministério das Relações Exteriores.

Os talibãs dizem que melhoraram a segurança no país desde sua volta ao poder, em agosto de 2021. Desde então, porém, houve vários ataques nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo EI-K.

Os analistas consideram que os extremistas do grupo Estado Islâmico, com quem os talibãs mantêm uma profunda inimizade e divergências ideológicas, mantêm-se como a principal ameaça ao regime de Cabul.

