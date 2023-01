Casa Branca confirma documentos sigilosos na residência de Biden, que diz cooperar

"Um pequeno número" de documentos confidenciais que remontam à época em que Joe Biden era vice-presidente de Barack Obama foi encontrada na residência particular do atual presidente em Wilmington, Delaware - confirmou a Casa Branca nesta quinta-feira (12).

Outros documentos já foram encontrados em um "think tank" de Washington, onde Biden costumava ter um escritório.

O presidente Biden disse estar "cooperando completamente" com a Justiça.

Os advogados "descobriram um pequeno número de documentos marcados como confidenciais em áreas de armazenamento e arquivos em minha casa e em minha biblioteca pessoal", disse Biden.

"Eu levo a sério os documentos e materiais confidenciais", acrescentou.

O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy pediu, por sua vez, que o Congresso investigue Biden. Este caso colocou o Executivo federal na berlinda, no momento em que as autoridades investigam o suposto uso indevido de documentos sigilosos por parte do agora ex-presidente republicano Donald Trump.

