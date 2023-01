Atlético de Madrid enfrenta Almería com a chance de voltar à 'zona da Champions'

O Atlético de Madrid visita o Almería (14º) no domingo, pela 17ª rodada da LaLiga, com a chance de voltar a entrar na zona da Champions do campeonato espanhol.

Quinto colocado, a um ponto do Betis, os 'rojiblancos' podem aproveitar o fato da equipe de Manuel Pellegrini não jogar nesta rodada para assumir o quarto lugar caso vença em Almería.

Betis, Valencia, Real Madrid e Barcelona tiveram seus jogos desta rodada do campeonato adiados, porque nesta semana participam do 'Final Four' da Supercopa da Espanha que está sendo disputada na Arábia Saudita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os 'rojiblancos', que perderam para o Barça no último fim de semana no estádio Metropolitano, podem superar os 'verdiblancos' antes de enfrentarem o Levante na quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O técnico Diego Simeone não poderá mais contar para estas partidas com o atacante português João Félix, que na quarta-feira foi emprestado ao Chelsea até o final da temporada.

O Villarreal (6º) também tem a chance de entrar no G4 a partir de sexta-feira, com a visita ao Celta de Vigo (16º).

A equipe de Quique Setién, animada após a última vitória sobre o Real Madrid, enfrenta a equipe galega que precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento que está apenas um ponto abaixo.

Quem também está à beira do precipício é o Sevilla (17º), empatado em 16 pontos com o Cádiz (18º), que abre a zona da degola.

A equipe andaluza visita o Girona (12º) no sábado, num duelo em que ambos querem fugir da zona de rebaixamento.

O Sevilla de Jorge Sampaoli não consegue decolar depois de conseguir somar apenas uma vitória nos últimos sete jogos no campeonato espanhol.

--- Partidas da 17ª rodada da LaLiga (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(17h00) Celta Vigo - Villarreal

- Sábado:

(10h00) Valladolid - Rayo Vallecano

(12h15) Girona - Sevilla

(14h30) Osasuna - Mallorca

(17h00) Real Sociedad - Athletic Bilbao

- Domingo:

(10h00) Getafe - Espanyol

(12h15) Almería - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(17h00) Cádiz - Elche

- Quarta-feira:

(17h00) Betis - Barcelona

- Quinta-feira:

(17h00) Real Madrid - Valencia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 41 16 13 2 1 35 6 29

2. Real Madrid 38 16 12 2 2 36 16 20

3. Real Sociedad 32 16 10 2 4 23 17 6

4. Betis 28 16 8 4 4 19 13 6

5. Atlético de Madrid 27 16 8 3 5 23 15 8

6. Villarreal 27 16 8 3 5 19 12 7

7. Athletic Bilbao 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Osasuna 24 16 7 3 6 16 16 0

9. Rayo Vallecano 23 16 6 5 5 23 20 3

10. Mallorca 22 16 6 4 6 14 15 -1

11. Valencia 19 16 5 4 7 23 18 5

12. Girona 18 16 4 6 6 24 26 -2

13. Getafe 17 16 4 5 7 15 22 -7

14. Almería 17 16 5 2 9 17 25 -8

15. Valladolid 17 16 5 2 9 13 24 -11

16. Celta Vigo 16 16 4 4 8 16 27 -11

17. Sevilla 15 16 3 6 7 16 24 -8

18. Cádiz 15 16 3 6 7 11 27 -16

19. Espanyol 14 16 2 8 6 19 25 -6

20. Elche 4 16 0 4 12 10 34 -24

./bds/gr/pm/aam

Tags