Southampton surpreende e elimina Manchester City (2-0) na Copa da Liga inglesa

O Southampton, lanterna da Premier League, conseguiu esquecer por algumas horas seu péssimo momento no campeonato e comemorar ao eliminar o todo poderoso Manchester City da Copa da Liga inglesa, a quem derrotou por 2 a 0.

O franco-senegalês Sékou Mara (23) e o maliano Moussa Djenepo (29) foram os autores dos gols dos 'Saints' na primeira etapa.

Fiel ao seu estilo, a equipe comandada por Pep Guardiola (com muitos jogadores que cotumam ser titulares) começou dominando o jogo, mas foi rapidamente surpreendida pelo adversário, que chegou ao intervalo com dois gols de vantagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 23 minutos de jogo, os 'Saints' abriram o placar, quando Sékou Mara se antecipou a Kyle Walker para finalizar para a rede um cruzamento da direita do brasileiro Lyanko.

E apenas seis minutos depois, Djenepo surpreendeu o goleiro Stefan Ortega, nascido na Alemanha, filho de pai espanhol, com um chute bem colocado de 25 metros que entrou no ângulo.

Na segunda etapa, Guardiola colocou em campo mais titulares (como De Bruyne, Haaland e Rodri) e o domínio dos 'Citizens' foi ainda mais claro, mas salvo algumas ocasiões do argentino Julián Álvarez (47 e 78), os visitantes em nenhum momento deram a impressão de que conseguiriam virar o jogo.

O Manchester City fica assim de fora de um torneio que venceu em seis das últimas nove edições.

Pela primeira vez em 16 Copas nacionais, Guardiola é eliminado nas quartas de final e ele não reclamou do resultado. "Venceu o melhor time. Não jogamos bem. Há muitos jogos que você pode começar mal e superar, mas não o fizemos", admitiu ele.

"Quando você não está preparado para jogar esta partida, você chega um centímetro atrasado e não marca um gol. Quando você está preparado, você marca o gol. Hoje foi uma noite ruim, o adversário foi melhor, então temos que parabenizá-lo. Não merecíamos vencer".

Guardiola exigirá uma resposta imediata no derby crucial da Premier League do próximo sábado contra o Manchester United.

No outro duelo eliminatório disputado nesta quarta-feira, o Nottingham Forest derrotou nos pênaltis o Wolverhampton, comandado pelo técnico Julen Lopetegui.

Os 'Wolves' levaram o jogo para a prorrogação com um gol do mexicano Raúl Jiménez na reta final da partida (minuto 84), que empatou o jogo após o marfinense Willy Boly abrir o placar aos 18 minutos do primeiro tempo.

Na terça-feira, Newcastle e Manchester United já haviam se classificado para as semifinais, ao vencerem Leicester (2-0) e Charlton (3-0), respectivamente.

Nottingham e United vão se enfrentar nas semifinais. A partida de ida acontecerá no City Ground na semana de 23 de janeiro e a volta em Old Trafford uma semana depois.

O Southampton receberá o Newcastle no Saint-Mary's Stadium, vencedor e viaja para o jogo de volta, no Saint James' Park.

--- Resultados das quartas de final da Copa da Liga inglesa:

Terça-feira

(+) Manchester United - Charlton (3ª) 3 - 0

(+) Newcastle - Leicester 2 - 0

Quarta-feira:

(+) Nottingham Forest - Wolverhampton 1 - 1 (4-3 nos pênaltis)

(+) Southampton - Manchester City 2 - 0

(+) classificados para as semifinais

hap/hpa/mcd/dam/aam

Tags