Rennes perde para Clermont e se distancia do pódio no Campeonato Francês

O Rennes perdeu nesta quarta-feira para Clermont-Ferrand fora de casa por 2 a 1, na 18ª rodada do Campeonato Francês, dando a seus adversários na parte de cima da tabela a possibilidade de aproveitar este tropeço.

Os anfitriões saíram na frente com um gol de Grejohn Kyei (31), até que Arnaud Kalimuendo igualou o placar no segundo tempo (74).

O Rennes ficou em desvantagem após as expulsões de Benjamin Bourigeaud (77) e Warmed Omari (83), situação que o Clermont aproveitou para garantir a vitória marcando com Johan Gastien (90+5).

O Rennes ocupa provisoriamente a quarta posição, dois pontos abaixo do Olympique de Marselha (3º) e só um acima do Monaco (5º), sendo que as duas equipes ainda jogam na rodada.

Também fora de casa, Lille (6º) e Lyon (8º) não passaram de empates sem gols contra Brest (17º) e Nantes (14º), respectivamente.

Mais ação teve a goleada do Toulouse (11º) por 5 a 0 em sua visita ao Auxerre (18º).

O líder Paris Saint-Germain, com o retorno de Lionel Messi, recebe o lanterna Angers no encerramento da rodada da Ligue 1.

-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

- Quarta-feira:

Auxerre - Toulouse 0 - 5

Clermont-Ferrand - Rennes 2 - 1

Nantes - Lyon 0 - 0

Ajaccio - Reims 0 - 1

Brest - Lille 0 - 0

Lorient - Monaco

Troyes - Olympique de Marselha

Nice - Montpellier

PSG - Angers

Strasbourg - Lens

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 44 17 14 2 1 46 13 33

2. Lens 40 17 12 4 1 29 11 18

3. Olympique de Marselha 36 17 11 3 3 34 15 19

4. Rennes 34 18 10 4 4 35 20 15

5. Monaco 33 17 10 3 4 33 23 10

6. Lille 31 18 9 4 5 30 24 6

7. Lorient 31 17 9 4 4 28 24 4

8. Lyon 25 18 7 4 7 27 21 6

9. Clermont-Ferrand 25 18 7 4 7 22 26 -4

10. Reims 24 18 5 9 4 21 23 -2

11. Toulouse 22 18 6 4 8 28 33 -5

12. Nice 21 17 5 6 6 16 19 -3

13. Troyes 18 17 4 6 7 29 33 -4

14. Nantes 18 18 3 9 6 18 24 -6

15. Montpellier 17 17 5 2 10 27 31 -4

16. Ajaccio 15 18 4 3 11 15 27 -12

17. Brest 14 18 3 5 10 18 33 -15

18. Auxerre 13 18 3 4 11 16 40 -24

19. Strasbourg 11 17 1 8 8 20 31 -11

20. Angers 8 17 2 2 13 16 37 -21

