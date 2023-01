Ex-rei da Grécia Constantino II terá funerais privados na segunda-feira

Os funerais do ex-rei da Grécia Constantino II, falecido aos 82 anos na terça-feira, serão celebrados em caráter "privado" na próxima segunda, em Atenas, anunciou a assessoria de imprensa do primeiro-ministro grego, nesta quarta (11).

Constantino II, primo do Rei Charles III, do Reino Unido, será sepultado "perto de seus antepassados" na antiga residência real em Tatoi, ao norte de Atenas, informou, em nota, a equipe do premiê Kyriakos Mitsotakis.

O ex-monarca, que foi deposto do trono em 1974, com o restabelecimento da República, morreu na terça-feira em um hospital de Atenas, aonde tinha dado entrada na semana passada após sofrer um AVC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sua família confirmou na manhã desta quarta a morte do "rei Constantino, esposo, pai e irmão amado".

O governo conservador grego será representado no enterro pela ministra da Cultura, Lina Mendino. A presidente, Katerina Sakellaropoulou, não deu qualquer declaração desde o anúncio da morte.

O polêmico ex-monarca reinou até 1974, ano em que a Grécia se tornou uma República.

hec/yap/pz/mab/zm/yr/tt/mvv

Tags