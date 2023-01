Comunicado do Business Wire :Earnix

Earnix, líder de mercado no fornecimento de soluções de classificação e precificação inteligentes e dinâmicas em tempo real com base em nuvem de missão crítica para seguradoras e bancos, anunciou hoje que está designando o veterano do setor de seguros e fintech, Robin Gilthorpe, como seu novo diretor executivo a partir de 1º de fevereiro de 2023. O Sr. Gilthorpe irá assumir o comando do Sr. Udi Ziv, que trabalhou como diretor executivo da empresa nos últimos seis anos.

Robin Gilthorpe, um veterano dos setores financeiro e de seguros, traz à função mais de 25 anos de experiência como líder empresarial de sucesso. Ao longo de sua carreira, o Sr. Gilthorpe ocupou diversas funções de liderança executiva em empresas líderes de tecnologia e seguros, como TIBCO, Vertexone, Watersmart Software, DataSynapse e ESW Capital. Em sua função mais recente na Salty, inovadora em Insurtech, Gilthorpe atuou como diretor de operações, gerando um resultado de nove dígitos na venda para a CDK Global.

"Estou entusiasmado por fazer parte da Earnix neste momento crucial da economia mundial", disse Robin Gilthrope, novo diretor executivo da Earnix. "Empresas de serviços financeiros ao redor do mundo estão buscando operações inteligentes a fim de garantir que possam oferecer soluções dinâmicas em tempo real, para melhor atender os clientes, permitindo que sejam mais ágeis, flexíveis, atenciosos e responsivos. O cliente final de hoje exige uma experiência incomparável, junto com soluções altamente personalizadas e personalizáveis. As soluções Earnix servem como a plataforma ideal para empresas de serviços financeiros atenderem às crescentes demandas das principais empresas financeiras e de seguros do mundo."

Sua contratação ocorre logo após um período de crescimento da Earnix, liderado pela saída do diretor executivo, Udi Ziv. O Sr. Ziv ingressou na Earnix em 2017 e, em seus seis anos na empresa, levou a empresa a um crescimento consistente, obtendo o status de unicórnio e importantes alianças estratégicas, incluindo o forjamento da parceria estratégica recentemente anunciada com a Guidewire, além de compromissos com a USAA, MAPFRE, IAG, Liberty Mutual, US Bank, Lloyd's Banking Group e muitos mais. O Sr. Ziv formou uma grande equipe de líderes posicionados para impulsionar o crescimento contínuo da empresa. Udi irá atuar como um dos especialistas do setor no Conselho Administrativo da Earnix.

"Estamos orgulhosos por dar as boas-vindas a Robin à família Earnix e acreditamos que sua experiência na construção de empresas globais e internacionais, junto com a crescente demanda pelo conjunto de soluções inteligentes de InsurOps em tempo real, dinâmicas e combináveis da Earnix, irá conduzir a Earnix a um crescimento significativo ao longo nos próximos anos, bem como levar a Earnix à liderança do mercado internacional, com sua plataforma de operação em tempo real para as maiores seguradoras e instituições bancárias", disse Erel Margalit, fundador e presidente executivo da JVP e presidente do conselho da Earnix, "Queremos agradecer a Udi por sua importante função, ao longo dos últimos anos. Com sua crescente presença na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Israel, a Earnix continuará se esforçando para se tornar a líder da categoria no setor bancário e de seguros com base no uso de IA em tempo real."

"Apreciei muito de meu mandato na Earnix, levando a empresa a um crescimento consistente ano após ano e acredito firmemente em nosso pessoal e produtos como um agente de mudança para empresas de serviços financeiros", disse Udi Ziv, diretor executivo da Earnix.. "Creio que agora é a hora de passar a meu próximo empreendimento, enquanto a empresa se prepara para sua próxima etapa de expansão internacional. Acredito firmemente que estou deixando a empresa em mãos muito capazes com Robin e espero que a empresa continue com o rápido crescimento mundial que a Earnix experimentou nos últimos anos."

Sobre a Earnix

A Earnix é a principal fornecedora de soluções inteligentes combináveis e com base em nuvem de missão crítica em precificação, classificação, subscrição, personalização de produtos e telemática. Estas soluções totalmente integradas proporcionam regiões de interesse extremamente rápidas e concebidas para transformar o modo como seguradoras e bancos internacionais são administrados, ao agregar valor em todas as facetas de negócio. A empresa vem inovando para seguradoras e bancos desde 2001, com clientes em mais de 35 países em seis continentes e escritórios nas Américas, Europa, Ásia-Pacífico e Israel. Os acionistas da Earnix incluem JVP, Insight Partners, IGP e Vintage Investment Partners.

