Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, vai disputar o Argentina Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, vai disputar pela primeira vez o Argentina Open em fevereiro, anunciaram nesta quarta-feira a organização do torneio e o próprio jogador.

"O número 1 do ranking da ATP jogará na Argentina! O espanhol de 19 anos participará pela primeira vez do nosso torneio. Te esperamos, Carlos Alcaraz!", esceveu o Argentina Open no Twitter.

O anúncio vem acompanhado de um vídeo do próprio Alcaraz, no qual ele diz: "Olá a todos, queria comunicar que vou jogar o Argentina Open. A verdade é que estava muito ansioso para poder ir à Argentina, jogar lá. Espero todos vocês lá e nos vemos em breve".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O espanhol tinha anunciado na última sexta-feira que estava fora do Aberto da Austrália (16-29 de janeiro), o primeiro Grand Slam da temporada, devido a uma lesão na perna esquerda sofrida durante um treinamento.

O treinador de Alcaraz é o ex-tenista espanhol Juan Carlos Ferrero, campeão do Argentina Open em 2010.

"Ele (Ferrero) me contou uma vez como é caloroso o público" de Buenos Airez, acrescentou o jogador.

O Argentina Open, de categoria 250, é o torneio de tênis com mais história da América do Sul: a edição entre 11 e 19 de fevereiro será a 23ª consecutiva no circuito da ATP.

Além do jovem espanhol, já confirmaram participação este ano o italiano Lorenzo Musetti, o austríaco Dominic Thiem, o britânico Cameron Norrie e o argentino Diego Schwartzman, informou a organização.

ls/ol/cb

Tags