Bolsonaro condena 'depredações e invasões de prédios públicos'

O ex-presidente Jair Bolsonaro, cujos apoiadores vandalizaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal neste domingo (8), afirmou pelo Twitter que "as depredações e invasões de prédios públicos (...) fogem à regra" que rege "manifestações pacíficas".

Em outro tuíte, Bolsonaro, que encontra-se nos Estados Unidos, repudiou "as acusações, sem provas" do presidente Lula, que mais cedo afirmou que o "discurso" de seu antecessor "incentivou" os "vândalos fascistas" a invadirem as sedes do poder em Brasília.

