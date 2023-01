Monaco, Nice e Clermont são eliminados da Copa de França por times de divisões inferiores

Monaco, Nice e Clermont, três equipes da Ligue 1, foram eliminados em suas estreias na Copa da França, neste sábado, nos 16-avos de final, por times de divisões inferiores.

Finalista da edição de 2022, o Nice foi eliminado ao perder por 1 a 0 para o Puy, atualmente 16º no National, terceira divisão do futebol francês.

Um gol de Mohamed Ben Fredj, um chute rasteiro de pé esquerdo logo aos 3 minutos, permitiu ao time da casa vencer em Puy-en-Velay.

Em seguida, o Nice, 11º da Ligue 1, dominou o jogo, mas não marcou contra um time que só venceu duas vezes em casa nos últimos oito jogos (2 empates e 4 derrotas).

O Monaco também foi eliminado, ao perder nos pênaltis (5-4) em seu estádio contra o Rodez, time que atualmente ocupa a zona de rebaixamento da segunda divisão, depois de terminar a prorrogação com um empate em 2 a 2.

O atual campeão da competição, o Nantes, que venceu por 2 a 0 o time amador do Vire (da quinta divisão), conseguiu superar a barreira dos 32-avos de final.

O Lyon também se classificou ao vencer o Metz (da segunda divisão) por 2 a 1 em seu estádio, num jogo em que brilharam os mais jovens, principalmente Bradley Barcola, Castello Lukeba e Rayan Cherki.

Longe da zona europeia na Ligue 1 e depois de perder por 1 a 0 em casa para o Clermont, o Lyon de Laurent Blanc voltou a mostrar dificuldades nas conclusões.

Foram os jogadores revelados no clube que salvaram o time. Barcola, de 20 anos e titular pela primeira vez nesta temporada, marcou seu primeiro gol como profissional ao aproveitar um passe de Thiago Mendes desviado por Moussa Dembélé (60).

O Metz empatou graças a Ablie Jallow, com um chute de pé esquerdo que foi no canto superior após uma bola mal afastada de cabeça por Damien Da Silva (64).

Nas demais partidas disputadas neste sábado, o Olympique de Marselha venceu em seu estádio o Hyeres, da quarta divisão, por 2 a 0, com gol de pênalti do chileno Alexis Sánchez (45+1) e outro de Bamba Dieng no segundo tempo (70).

O Bordeaux, da segunda divisão, e o Rennes, da primeira divisão, fecharam o dia com uma vitória por 2 a 1 para o Rennes.

--- Jogos dos 32-avos de final da Copa da França:

- Sexta-feira:

Strasbourg (1ª) - (+) Angers (1ª) 0 - 0 (4-5 nos pênaltis)

(+) Pau (2ª) - Montpellier (1ª) 2 - 1

Châteauroux (3ª) - (+) Paris Saint-Germain (1ª) 1 - 3

- Sábado:

(+) Olympique Strasbourg (amador) - Clermont (1ª) 0 - 0 (4-3 nos pênaltis)

(+) Lyon (1ª) - Metz (2ª) 2 - 1

Avranches (3ª) - (+) Brest (1ª) 0 - 2

(+) Olympique de Marselha (1ª) - Hyères (4ª) 2 - 0

(+) Le Puy (3ª) - Nice (1ª) 1 - 0

Vire (amador) - (+) Nantes (1ª) 0 - 2

Monaco (1ª) - (+) Rodez (2ª) 2 - 2 (4-5 nos pênaltis)

Bordeaux (2ª) - (+) Rennes (1ª) 1 - 2

- Domingo:

(11h30) Loon Plage (amador) - Reims (1ª)

Châtaigneraie (amador) - Lorient (1ª)

Jura Sud (4ª) - AC Ajaccio (1ª)

(14h00) Dunkerque (3ª) - Auxerre (1ª)

Lannion (5ª) - Toulouse (1ª)

(16h45) Lille (1ª) - Troyes (1ª)

(+): equipes classificadas para a próxima fase

