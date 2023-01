Rússia garante respeitar trégua, mas acusa Kiev de continuar bombardeios

O Exército russo garantiu nesta sexta-feira (6) que respeita a trégua unilateral de dois dias decretada pelo presidente Vladimir Putin na Ucrânia por ocasião do Natal ortodoxo, mas acusou a Ucrânia de continuar os bombardeios.

"Apesar do fato de as tropas russas respeitarem o cessar-fogo (...) o regime de Kiev continuou bombardeando as cidades e posições russas", assegurou o Ministério da Defesa russo em seu relatório diário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

bur/pz/mis/es/mr/tt

Tags