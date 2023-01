Japão e EUA planejam diálogo sobre segurança antes de encontro de Kishida e Biden

Japão e EUA terão discussões sobre segurança em Washington, envolvendo ministros de Relações Exteriores e Defesa de ambos os lados, um dia antes de o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, chegar à capital dos EUA, na próxima semana, para concluir uma turnê de países que integram o G-7.

Kishida irá iniciar uma viagem a cinco países na segunda-feira (9), passando por França, Itália, Reino Unido e Canadá, antes de se reunir com o presidente dos EUA, Joe Biden, em Washington, no dia 13. Embora os dois líderes tenham se encontrado durante a reunião de cúpula do G-20 em Bali, na Indonésia, essa será a primeira visita de Kishida aos EUA como primeiro-ministro.

Os ministros japoneses da Defesa, Yasukazu Hamada, e das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, voarão a Washington para dialogar sobre segurança com os homólogos americanos Lloyd Austin e Antony Blinken, na quarta-feira (11), segundo informaram autoridades de Tóquio nesta sexta-feira, 6.

A expectativa é que as discussões se concentrem em novas estratégias de segurança nacional dos dois países, que o Japão divulgou em meados de dezembro e os EUA, em outubro, e sobre como os aliados planejam lidar com preocupações de segurança, incluindo questões relacionadas a China, Coreia do Norte e Rússia. Fonte: Associated Press.

