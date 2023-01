Flexibilidade laboral é favorável para economia e trabalhadores, diz OIT

O uso de modalidades flexíveis de trabalho, como as utilizadas durante a crise da covid-19, são favoráveis para a economia, empresas e trabalhadores - afirma a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Em um relatório publicado nesta sexta-feira (6), a OIT analisa os efeitos do tempo de trabalho no faturamento das empresas e no equilíbrio entre trabalho e vida privada.

"Este informe mostra que, se pusermos em prática as lições aprendidas com a crise provocada pela covid-19 e observarmos, atentamente, como se estruturam as horas de trabalho, assim como sua duração no conjunto, poderemos criar uma situação 'ganha-ganha', melhorando o rendimento das empresas e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal", disse Jon Messenger, principal autor do estudo.

O relatório examina as respostas dos governos e das empresas à crise durante a pandemia para a continuidade do funcionamento das diferentes entidades e para a preservação dos postos de trabalho.

De acordo com o estudo, o aumento do número de trabalhadores com jornada reduzida ajudou a evitar perda de empregos.

As medidas tomadas durante a pandemia fornecem, segundo a OIT, novas evidências de que o fato de conceder mais flexibilidade aos trabalhadores em relação à forma como trabalham, o lugar e o momento em que trabalham pode ser positivo tanto para eles quanto para as empresas e melhorar a produtividade.

Já restringir a flexibilidade acarreta custos consideráveis, incluindo maior rotatividade de pessoal.

