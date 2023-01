China prevê quase o dobro de viagens em feriado prolongado local, com reabertura

As viagens de passageiros na China no feriado do Festival da Primavera devem registrar salto de 99,5% ante o mesmo momento do ano passado, após a abrupta reversão da política de "zero covid" local, no fim do mês passado, acabar com quase todas as restrições de viagem do país. O período do Festival da Primavera vai de 7 de janeiro a 15 de fevereiro e deve gerar 2,1 bilhões de viagens ou 70,3% do número visto em 2019, disse em entrevista coletiva o vice do Ministério de Transportes, Xu Chengguang, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (6).

As visitas a famílias e amigos devem representar 55% do tráfego. Já 24% devem viajar em busca de trabalho, com o restante praticamente dividido entre turismo e viagens de negócios, segundo ele.

A temporada de viagens deste ano coincidirá com um salto nas infecções por covid-19, e o país também terá um salto na demanda por transporte de cargas, como itens médicos, e por energia e alimentos, disse Xu. Ele espera que o pico nas viagens seja o mais desafiador dos últimos anos.

A autoridade também advertiu para problemas potenciais de logística, diante de infecções disseminadas entre trabalhadores da linha de frente dos transportes e do mau tempo no inverno local, sobretudo em cidades pequenas e médias e nas áreas rurais.

Os voos da aviação civil devem atingir em média o nível de 11 mil ao dia no pico de viagens, ou 73% do nível visto em 2019, segundo autoridades. Fonte: Dow Jones Newswires.

