Comunicado do Business Wire :Proterial, Ltd.

A Proterial, Ltd. anuncia que o antigo nome comercial da empresa, Hitachi Metals Ltd., foi alterado em 4 de janeiro de 2023.

1. Novo nome comercial

Proterial, Ltd.

2. Ideia por trás do nome da nossa empresa

"Proterial" reflete a essência da nossa filosofia corporativa, que consiste em três elementos: Missão: "Tornar a melhor qualidade disponível para todos"; Visão: "Liderar a sustentabilidade pelo alto desempenho"; e Valores: "Integridade inabalável" e "Unidos pelo respeito". Ele combina "pro-" com a palavra "material". "Pro-" representa nossos "três profissionais": Profissional- trabalho que supera expectativas Progressivo- um espírito que se mantém desafiador Pró-ativo- uma atitude empreendedora "Material" refere-se aos materiais de alto desempenho que nossas tecnologias originais produzem com o apoio dos três Pros. Com nosso foco em resolver os problemas dos clientes e trazer novos níveis de valor, prometemos contribuir para a realização de uma sociedade sustentável através dos produtos e serviços que incorporam nossa filosofia.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230104006058/pt/

Contato

Akio Minami Dept. de Comunicação Corporativa Proterial, Ltd. hmcc.sa@proterial.com

