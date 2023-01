Caixão de Bento XVI é levado para ser enterrado na Basílica de São Pedro

Corpo deve ser enterrado na cripta onde descansou o predecessor do pontífice alemão, João Paulo II

Após um funeral presidido pelo papa Francisco, o caixão de Bento XVI, falecido aos 95 anos, foi transportado na manhã desta quinta-feira, 5, para o interior da Basílica de São Pedro, onde será enterrado.

O sóbrio caixão de madeira de Joseph Ratzinger, que deixou a Praça de São Pedro sob os aplausos dos fiéis, deve ser enterrado na cripta onde descansou o predecessor do pontífice alemão, João Paulo II, até sua beatificação em 2011, data em que seus restos mortais foram removidos do local.

O papa Francisco celebrou a missa solene do funeral de Bento XVI diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, uma cerimônia inédita na história moderna da Igreja Católica.



O caixão com os restos mortais de Joseph Ratzinger ainda carrega uma cópia dos Evangelhos, foi colocado durante a missa no altar instalado no átrio da basílica, à qual o papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas.

