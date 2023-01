Organizador de esquema de propina em universidades dos EUA é condenado

O organizador do esquema de admissão em universidades americanas, que levou as atrizes Lori Loughlin e Felicity Huffman à prisão, foi condenado nesta quarta-feira (4) a três anos e meio de prisão.

William "Rick" Singer subornou treinadores e administradores universitários para admitir os filhos já privilegiados de seus clientes ricos em prestigiadas universidades americanas.

Singer recebeu cerca de US$ 25 milhões e pagou US$ 7 milhões em subornos durante o esquema de uma década. Ele se declarou culpado em 2019 e cooperou com as autoridades federais em sua investigação, batizada de operação "Varsity Blues".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais de 50 pais de alunos, treinadores e associados de Singer foram condenados.

Os promotores pediram uma sentença de seis anos para Singer, enquanto os advogados defendiam a prisão domiciliar devido à sua cooperação na investigação.

O juiz do tribunal federal de Boston optou por 42 meses de prisão.

pdh/jh/atm/am/mvv

Tags