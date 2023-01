Ex-chefe da agência espacial russa envia a presidente francês projétil que o feriu na Ucrânia

O ex-chefe da agência espacial russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, anunciou nesta quarta-feira (4) que enviou ao presidente francês Emmanuel Macron um fragmento do projétil que o feriu na Ucrânia.

Segundo ele, o projétil em questão foi disparado de um canhão francês Caesar, fornecido à Kiev.

Rogozine, comandante de um grupo de conselheiros militares que prestam assistência às forças separatistas russas na Ucrânia, foi atingido nas costas em dezembro durante um ataque ucraniano contra um hotel de Donetsk - cidade controlada pelos russos ao leste da Ucrânia - que deixou vários mortos e feridos.

O ex-comandante conta que o incidente aconteceu durante uma "reunião de trabalho" no restaurante do hotel.

Em sua defesa, o canal de televisão pública Rossiya 24 afirmou que o ex-chefe da Roscosmos celebrava seu 59º aniversário no local, com convidados e músicos.

Rogozine detalhou que, após o ataque, foi submetido à uma cirurgia por conta de um fragmento do projétil alojado em seu ombro direito.

Fervoroso defensor da ofensiva russa na Ucrânia, ele explicou que escreveu ao embaixador francês em Moscou, Pierre Levy.

"Neste envelope, junto com minha carta, você verá um fragmento do projétil de uma peça da artilharia francesa de 155 mm, o Caesar", afirmou Rogozine nesta carta aberta publicada no Telegram.

"Perfurou meu ombro direito e se alojou na quinta vértebra cervical. Mais um milímetro e poderia ter me matado ou me incapacitado", detalhou.

Contatada pela AFP, a embaixada francesa em Moscou não quis comentar de imediato.

O bombardeio que feriu Rogozine também matou dois de seus amigos, explicou o funcionário russo. "Todas as nossas vítimas estão em suas consciências", acrescenta.

"Peço que entregue o fragmento que os cirurgiões removeram da minha coluna ao presidente francês Emmanuel Macron", instigou. "E diga a ele que ninguém escapará da responsabilidade por crimes de guerra", concluiu Rogozin.

