Base americana no leste da Síria é atingida por dois mísseis

Dois mísseis caíram nesta quarta-feira (4) em uma base militar no leste da Síria da coalizão antijihadista liderada pelos Estados Unidos, sem causar vítimas ou danos, de acordo com o exército americano.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG com sede no Reino Unido e que dispõe de uma rede de informações no terreno, acusou grupos pró-iranianos.

Ontem, o Irã recordou o terceiro aniversário do assassinato pelos Estados Unidos do general Qasem Soleimani, comandante das forças Quds, o braço da Guarda Revolucionária que opera no exterior.

O presidente da República Islâmica, Ebrahim Raisi, prometeu vingança.

O Comando Central (CENTCOM) do exército americano evitou apontar culpados, limitando-se a informar, em comunicado, que "dois mísseis visaram as forças da coalizão" na província de Deir Ezzor.

"O ataque não deixou vítimas ou danos à base ou propriedade da coalizão", acrescentou.

Membros das Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas pelos curdos e apoiadas pelos EUA, "visitaram o local de onde partiram os projéteis e encontraram um terceiro míssil não disparado", informou o CENTCOM.

Centenas de militares americanos permanecem na Síria como parte da coalizão internacional que luta contra o que resta do grupo Estado Islâmico (EI).

O porta-voz do CENTCOM, Joe Buccino, afirmou que "ataques desse tipo colocam em risco as forças da coalizão e a população civil e minam a estabilidade e a segurança duramente conquistadas na Síria e na região".

Bases sírias onde há forças americanas têm sido alvos de disparos esporádicos de foguetes atribuídos a milícias pró-iranianas e ao EI.

