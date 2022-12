Reações à morte de Bento XVI se multiplicam pelo mundo

Líderes mundiais e da Igreja reagiram rapidamente, neste sábado (31), ao anúncio do falecimento do papa emérito Bento XVI, homenageando um "grande teólogo" de "personalidade marcante.

- O secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou o papa emérito por seu "tenaz compromisso com a não-violência e a paz".

"Seus fortes apelos pela solidariedade para com as populações marginalizadas em toda a parte e seus pedidos para que se reduza a distância crescente entre ricos e pobres são mais pertinentes do que nunca".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ofereço minhas mais profundas condolências aos católicos e àqueles, no mundo, que se sentiram inspirados por sua vida de oração e seu firme compromisso com a não-violência e a paz", disse Guterres em uma nota.

- Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Bento XVI "enviou um forte sinal com sua renúncia".

"Ele se via, antes de tudo, como um servo de Deus e de sua Igreja. Quando sua capacidade física diminuiu, continuou servindo por meio de suas orações", acrescentou.

- Para o chanceler alemão, Olaf Scholz, o mundo perde "uma figura proeminente" da Igreja Católica. "Como papa 'alemão', Bento XVI era para muitos, e não apenas neste país, um líder particular da Igreja", acrescentou, descrevendo-o também como uma "personalidade combativa" e "teólogo inteligente".

- O presidente francês, Emmanuel Macron, elogiou os esforços do ex-papa por um "mundo mais fraterno".

"Meu pensamento vai para os católicos da França e do mundo, entristecidos pela partida de Sua Santidade Bento XVI, que trabalhou com alma e inteligência por um mundo mais fraterno".

- O presidente americano, Joe Biden, elogiou sua "devoção à Igreja".

"Será recordado como um teólogo renomado, com toda uma vida de devoção à Igreja, guiado por seus princípios e por sua fé", declarou Biden, o segundo presidente católico dos Estados Unidos, em um comunicado.

- Para a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, o ex-pontífice foi "um gigante da Fé e da Razão", assim como "um grande homem da História que a História não esquecerá".

"Expressei ao Santo Padre Francisco a participação do governo em sua dor e na de toda a comunidade eclesiástica".

- O rei Charles III, soberano de 15 Estados, incluindo o Reino Unido, e chefe formal da Igreja Anglicana, compartilhou sua "profunda tristeza" e saudou os "esforços constantes" de Bento XVI pela paz entre todos os povos e pela aproximação de católicos e protestantes.

- O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse estar "triste" pela morte de um "grande teólogo".

"Me entristece saber da morte do papa emérito Bento XVI. Era um grande teólogo, cuja visita ao Reino Unido em 2010 constituiu um momento histórico para católicos e não católicos do nosso país".

- O presidente irlandês, Michael D. Higgins, elogiou "seus esforços incansáveis para promover a paz e a boa vontade em todo mundo, com um interesse constante pela paz na Irlanda do Norte".

- O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, saudou "um grande teólogo que se dedicou ao serviço dos demais, da justiça e da paz".

"Minhas mais sentidas condolências à Igreja Católica pelo falecimento de Sua Santidade Bento XVI", tuitou Sánchez.

- O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, um católico fervoroso, expressou sua "profunda consternação".

"Ao longo dos seus oito anos de pontificado, o papa Bento XVI continuou sendo um símbolo de estabilidade e defesa dos valores da Igreja Católica: o amor ao próximo, a solidariedade, o apoio aos mais pobres e vulneráveis e a importância do perdão e da reconciliação ".

- Para o presidente polonês, Andrzej Duda, cujo país está, tradicionalmente, vinculado à fé católica, "o mundo perdeu um dos maiores teólogos dos séculos XX e XXI, um colaborador próximo de São João Paublo II", seu antecessor polonês no Vaticano.

- O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, saudou um "eminente teólogo, promotor de valores universais".

- O presidente russo, Vladimir Putin, saudou a memória de um "defensor dos valores tradicionais cristãos" e enviou suas condolências ao papa.

- O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo, descreveu Bento XVI como um "eminente teólogo" e um defensor dos "valores tradicionais".

- O patriarca da Igreja Ortodoxa Russa Kirill celebrou um "eminente teólogo" e defensor dos "valores tradicionais".

- O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, chefe espiritual da Igreja anglicana, descreveu o papa emérito como "um dos maiores teólogos de seu tempo".

- Já a Conferência dos Bispos da França lembrou que Bento XVI era "um grande teólogo" e um papa que "quis servir a unidade da Igreja".

- O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, destacou um "grande líder espiritual".

- O presidente do Equador, Guillermo Lasso, disse no Twitter que estar "comovido com a notícia do falecimento do papa Emérito Bento XVI" e enviou seus "sentimentos de pesar os do povo equatoriano ao papa Francisco e a todos os católicos do mundo".

bur-sba/lch/mab/eg/tt

Tags