Passagens fronteiriças são reabertas entre Kosovo e Sérvia

Todas as passagens de fronteira entre o Kosovo e a Sérvia foram reabertas nesta sexta-feira (30), depois que os sérvios desmontaram as barricadas que haviam erguido em protesto contra a prisão de um ex-policial, aliviando as tensões na região.

A polícia kosovar informou que duas pequenas passagens de fronteira foram "abertas ao tráfego" nesta sexta-feira à tarde. A passagem principal, Merdare, reabriu na quinta-feira.

O único bloqueio que resta fica perto da cidade de Mitrovica, onde dois caminhões queimados continuam bloqueando a estrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Kosovo declarou unilateralmente a independência da Sérvia em 2008, uma década depois de uma guerra entre forças sérvias e rebeldes albaneses.

A Sérvia não reconhece a independência desta que já foi sua província, habitada principalmente por albaneses. E incentiva a minoria sérvia do Kosovo, formada por cerca de 120 mil pessoas e concentrada no norte do território, a desafiar as autoridades da capital, Pristina.

As últimas tensões ocorreram depois que a minoria sérvia no norte de Kosovo ergueu barricadas para protestar contra a prisão de um ex-policial, Dejan Pantic, suspeito de envolvimento em ataques a oficiais albaneses.

Após um apelo por moderação feito por Estados Unidos e União Europeia, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, anunciou na noite de quarta-feira que a minoria sérvia de Kosovo desmontaria as barricadas.

str-ih/mbs/ach/sag/eg/mr/tt

Tags