Liverpool vence Leicester de virada (2-1) com dois gols contra e se aproxima da 'zona da Champions'

O Liverpool conseguiu uma importante vitória de virada (2-1) em casa contra o Leicester, nesta sexta-feira em jogo da 18ª rodada da Premier League, o que lhe permite aproximar-se provisoriamente das posições da Liga dos Campeões.

Os 'Reds' são sextos colocados na tabela, na zona da Liga Europa, mas estão provisoriamente a dois pontos do 'Top 4', que no momento é fechado pelo Tottenham (4º), que recebe o Aston Villa no domingo.

A vitória do Liverpool veio com dois gols contra Wout Faes no final do primeiro tempo (38 e 45), que serviram para virar um jogo que havia sido complicado no início com um gol do Leicester marcado por Kiernan Dewsbury-Hall logo aos 4 minutos, que não falhou diante do brasileiro Alisson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pressão do Leicester, décimo terceiro da tabela, dificultou a vida do Liverpool nesta partida em Anfield, onde os donos da casa foram muitas vezes imprecisos no primeiro tempo, até que o infortúnio de Faes acabou ajudando.

O empate veio aos 38 minutos. Uma bola cruzada sem perigo de Trent Alexander-Arnold poderia ter sido facilmente defendida pelo goleiro galês Danny Ward mas o defensor Faes tentou afastar e acabou mandando para o fundo da própria meta.

Sete minutos depois, após o uruguaio Darwin Núñez acertar a trave, o belga interpretou mal a trajetória do rebote e acabou colocando novamente a bola no gol (45).

No segundo tempo, graças sobretudo ao atacante Mohamed Salah, o Liverpool foi mais consistente e o craque egípcio poderia ter ampliado a contagem com quatro chances claras (53, 72, 78 e 82).

O Liverpool não conseguiu 'matar' o jogo e o Leicester também teve chances de empatar, sobretudo com Harvey Barnes (54) e Dewsbury-Hall (61). Mas o resultado ficou no 2 a 1.

Com sofrimento, o Liverpool conseguiu somar a quarta vitória consecutiva no campeonato, o que permite à equipe se consolidar no sexto lugar e seguir próximo da disputa pelas vagas na Liga dos Campeões.

No outro jogo desta sexta-feira da rodada inglesa, o Brentford (9º) venceu por 2 a 0 o West Ham (17º) que sofreu a quinta derrota consecutiva no campeonato.

Ivan Toney marcou aos 12 e deu a assistência para o último gol, de Joshua Da Silva (43).

Essa partida também foi a primeira homenagem do fim de semana para Pelé no futebol inglês, com um minuto de aplausos, uma braçadeira preta e a foto do 'Rei' nos telões. A imagem escolhida foi a de Pelé com a camisa do Santos, por ocasião de uma partida contra o Racing Club da França no Torneio de Paris de 1961.

Neste sábado a rodada inglesa continua e o líder Arsenal visita o Brighton. Antes, o Manchester City, segundo colocado e a cinco pontos dos 'Gunners', receberá o Everton.

-- Jogos da 18ª rodada da Premier League e classificação:

- Sexta-feira:

West Ham - Brentford 0 - 2

Liverpool - Leicester 2 - 1

- Sábado:

(9h30) Wolverhampton - Manchester United

(12h00) Manchester City - Everton

Newcastle - Leeds

Bournemouth - Crystal Palace

Fulham - Southampton

(14h30) Brighton - Arsenal

- Domingo:

(11h00) Tottenham - Aston Villa

(13h30) Nottingham - Chelsea

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Arsenal 40 15 13 1 1 36 12 24

2. Manchester City 35 15 11 2 2 43 15 28

3. Newcastle 33 16 9 6 1 32 11 21

4. Tottenham 30 16 9 3 4 33 23 10

5. Manchester United 29 15 9 2 4 23 20 3

6. Liverpool 28 16 8 4 4 33 19 14

7. Brighton 24 15 7 3 5 26 20 6

8. Chelsea 24 15 7 3 5 19 17 2

9. Brentford 23 17 5 8 4 27 27 0

10. Fulham 22 16 6 4 6 27 26 1

11. Crystal Palace 19 15 5 4 6 15 21 -6

12. Aston Villa 18 16 5 3 8 17 25 -8

13. Leicester 17 17 5 2 10 26 30 -4

14. Bournemouth 16 16 4 4 8 18 34 -16

15. Leeds 15 15 4 3 8 23 29 -6

16. Everton 14 16 3 5 8 12 19 -7

17. West Ham 14 17 4 2 11 13 22 -9

18. Wolverhampton 13 16 3 4 9 10 25 -15

19. Nottingham 13 16 3 4 9 11 33 -22

20. Southampton 12 16 3 3 10 14 30 -16

./bds/dr/aam

Tags