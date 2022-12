Luka Doncic faz história com triplo duplo de 60 pontos em vitória dos Mavericks sobre os Knicks

Com uma atuação espetacular na terça-feira à noite, Luka Doncic registrou um triplo duplo colossal de 60 pontos, 21 rebotes e 10 assistências ao comandar a vitória dos Dallas Mavericks por 126-121, na prorrogação, contra o New York Knicks.

O fenômeno esloveno, que forçou o tempo extra ao errar um arremesso livre de propósito e aproveitar o rebote para marcar os dois pontos que deixaram o placar em 115-115 a apenas um segundo do fim da partida, é o primeiro jogador da história da NBA a conseguir um triplo duplo com pelo menos 60 pontos, 20 rebotes e 10 assistências.

Tanto os 61 pontos como os 21 rebotes são as maiores marcas de NBA de Doncic na NBA. Aos 23 anos, o esloveno reforça cada vez mais seu nome entre os grandes do esporte.

"Estou muito cansado", afirmou o esloveno após a partida. "Preciso de uma cerveja de recuperação".

O armador comandou uma virada histórica dos Mavericks, que perdiam por nove pontos (103-112) a apenas 33,2 segundos do fim do último quarto.

A prorrogação foi dominada pela equipe de Dallas e Doncic anotou sete dos 11 pontos da equipe, antes de ser substituído a apenas oito segundos do fim do tempo extra, o que provocou uma explosão de aplausos no American Airlines Center.

"Ele é especial", afirmou o técnico dos Mavericks, Jason Kidd, sobre o esloveno.

