Presidente da AFA banca permanência de Scaloni no comando da seleção argentina

O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, afirmou nesta segunda-feira que o técnico Lionel Scaloni, que acaba de ganhar a Copa do Mundo de 2022, continuará no comando da 'Albiceleste'.

"Scaloni é o técnico da seleção argentina. Nós dois somos homens de palavra, demos o 'sim' como palavra. Não tenho dúvidas de que ele vai continuar", disse Tapia em entrevista coletiva na província de San Juan, onde foi declarado cidadão ilustre.

O dirigente acrescentou que Scaloni viajou a Mallorca (Espanha), onde vive, "por uma questão do passaporte de um de seus filhos e quando voltar ao país vamos conversar, como fizemos até ontem (domingo)".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tapia, que está há seis anos à frente da AFA, também destacou a importância do astro Lionel Messi para a seleção argentina: "Grande parte das conquistas que temos se deve ao nosso capitão (Messi), que vinha e vestia a camisa, competia e ganhava. Além da capacidade do nosso querido técnico (Scaloni) de montar um grupo, uma maneira de trabalho".

O presidente da AFA lembrou que quando tomou "a decisão de efetivar o 'gringo' (Scaloni) à frente da comissão técnica da seleção, 99% pensaram que estávamos equivocados e até loucos".

"Mas esta seleção devolveu a felicidade ao povo com os três títulos que ganhou", em referência à Copa América de 2021, a Finalíssima-2022 contra a Itália e a Copa do Mundo do Catar, destacou.

Com pouca experiência anterior como treinador, Scaloni, de 44 anos, assumiu a Argentina no lugar de Jorge Sampaoli, de quem foi auxiliar na fraca campanha da equipe no Mundial de 2018, na Rússia, com a eliminação nas quartas de final.

ls/ma/cb

Tags