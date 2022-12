Irã executa dois condenados por assassinato

Autoridades iranianas enforcaram dois homens condenados por assassinato na região de Sistão-Baluchistão (sudeste do país), informaram nesta segunda-feira (26) fontes judiciais sobre as últimas execuções penais no Irã.

Elias Raisi foi declarado culpado de assassinato durante uma briga familiar em 2020 e Ayub Rigi foi condenado por utilizar uma arma militar para resolver uma "desavença pessoal", indicou o site do Judiciário Mizan Online.

Os dois condenados foram executados no sábado depois que os familiares das vítimas recusaram o pedido de clemência, previsto no Código Penal da República Islâmica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início de dezembro, autoridades iranianas já haviam executado dois homens por sua implicação na onda de protestos iniciada após a morte da jovem curda iraniana Mahsa Amini.

Fontes judiciais indicaram que 11 pessoas foram condenadas à morte por sua participação nas manifestações, duas delas foram executadas e outras duas foram beneficiadas com uma revisão de pena.

Com 314 pessoas executadas, o Irã foi o segundo país no mundo que aplicou com mais rigorosidade a pena de morte em 2021, superado apenas pela China, segundo a Anistia Internacional.

rkh/kam/fz/ami/eb/mb/jc

Tags